Журналист Караева для агентства РИА Новости собрала материал, на основании которого доказывает, что внутри европейского союза наметился раскол по вопросу об отношении к продолжению ведения санкционной политики против Российской Федерации.

Она подчеркивает, что принятие новых мер дается западным государствам все труднее, поскольку по многим из намечаемых санкций нередко происходят разногласия. Караева считает, что это является следствием осознания политическим руководством разных государств ошибочности санкционной политики.

Ранее в министерстве иностранных дел прокомментировали введение нового пакета санкций. Дипломаты отдельно отметили запрет на работу в западных государствах некоторых российских каналов. Они заявили, что это мешает гражданам других государств знакомиться с иными мнениями.