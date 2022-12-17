Бербок выступила за изменение названия одного из государственных залов

Прапорщик медицинской службы Екатерина Иванова и ее коллега, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко рассказали изданию МК о своем участии в
Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли отозвалась на постыдный пост Елизаветы Гырдымовой (известная под сценическим псевдонимом
О том, что влияет на ситуацию на фронте, помимо техники и вооружения, рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В своем
В преддверии Нового года многие россияне пересматривают кинофильм "Ирония судьбы". В ленте одну из главных ролей сыграла Барбара Брыльска. Многие
Певица Вика Цыганова в новом выпуске шоу «Алена, блин!»на Ютуб раскритиковала певца SHAMAN, более известного как Ярослав Дронов. По словам артистки,
Лера Кудрявцева много лет дружит со всеми звездами российского шоу-бизнеса. В последнее время блондинка резко высказывается в адрес некоторых коллег.
Военный эксперт, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в своем канале Телеграм обрисовал ситуацию, сложившуюся на фронтах в зоне СВО, и
У России возникли проблемы с нехваткой работников ВПК. Об этом пишет издание 19FortyFiv, передает «Военное дело». По мнению западных аналитиков, уже
На встрече жителей Адмиралтейского района с председателем комитета Смольного по транспорту Валентином Енокаевым обсуждалась наболевшая проблема
Недавно российский президент выступал с обращением на совете по национальным проектам. Отмечается, что по содержанию и формату это выступление Путина
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