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Бербок выступила за изменение названия одного из государственных залов

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Бербок выступила за изменение названия одного из государственных залов
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Бербок выступила с инициативой переименования одного из залов в здании министерства. Эта комната носила название по имени рейхсканцлера Германской империи Бисмарка. Теперь Бербок решила переименовать ее и предложила новое название «зал германского единства». Об этом сообщается в статье, опубликованной в издании Spiegel.

Один из представителей фамилии Бисмарков, реагируя на это решение министра, отметил, что оно вызывает переживания у семьи и не соответствует истории государства.

«Министр иностранных дел, занимающаяся морализаторством, не справилась со своими обязанностями. Она не только негативно относится ко многим другим странам, но и искажает историю в своей собственной стране», – сказал он.

Отто фон Бисмарк занимал должность руководителя правительства Германской империи с 1871 по 1890 год. В исторической науке его характеризуют как деятеля, при котором была проведена централизация государства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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