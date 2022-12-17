Актриса Галина Стаханова в юности была красавицей и сыграла в кинофильме «Девчата»

Большинство людей знают актрису Галину Стаханову по ролям бабушек. Если необходима колоритная старушка, пожилая дама, которая сплетничает возле подъезда или злобная старуха, то можно на эту роль смело брать артистку.

Ранее Галину звали сниматься только в эпизодических ролях. Несмотря на ее привлекательную внешность, Галина не пользовалось особой популярностью у постановщиков. Милая улыбка, выразительные глаза в свое время привлекли известного советского режиссера Ролана Быкова. Около года они состояли в отношениях, но даже сам режиссер не торопился снимать Галину в своих кинофильмах.

Широкая популярной к Стахановой пришла только лишь в почтенном возрасте. Актрисе было 70 лет! До этого времени она успела поработать и телефонисткой, и костюмером, и даже заведующей складом.

При этом артистка настолько продолжала любить кино, что в конце концов дождалась значимых для нее ролей и такой желанной популярности.