Актриса Лия Ахеджакова проинформировала о своей эмиграции из РФ после критики СВО

Лия Ахеджакова, легендарная советская и российская актриса, отказалась поддерживать СВО ВС РФ. Из-за этого 84-летняя артистка подверглась жесткой критике со стороны не только соотечественников, но и коллег. Но несмотря на хейт, она продолжает работать в России и пока никуда уезжать не собирается.

"Да, дома, а что мне делать? Живи как есть, лучше уже не будет. Я дома. Куда я поеду? Народная артистка я или еще какая-нибудь. Уже 50 лет в "Современнике". Представляете, какие цифры. Вы говорите, уезжать", - высказалась Ахеджакова о своей эмиграции.

Актриса также отметила, что она тяжело переживает все оскорбления, поскольку некоторые из коллег с ней не разговаривают и даже не здороваются. Но при этом Лия Меджидовна продолжает работать для самых преданных поклонников. Народная артистка побывала во всех уголках РФ и знает, что ее действительно там ждут и очень любят, несмотря ни на что.