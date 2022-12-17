Александр Берда назвал публичное оскорбление Гармаша Лией Ахеджаковой причиной неуважения к ней

Александр Берда, которого Лия Ахеджакова упрекнула в том, что он с ней не здоровается, объяснил, с чем связано такое отношение к коллеге. Как заявил актер, артистка «прекрасно знает», почему он не здоровается и дело не в политике. По его словам, поводом стало ее «открытое письмо» Сергею Гармашу, которое было написано 2 года назад. Он говорит, что Ахеджакова ославила Гармаша на весь мир.

С тех пор с ней не общаюсь. Она вешает ярлыки на всех. Тот стукач, тот — доносчик. За собой ничего не замечает, хотя и мастер «художественного стука». Когда обсуждают публично коллег, это отвратительно, — заявил актер.

Он добавил, что в больницу Лия Меджидовна к нему не ездила, хотя он просил ее позвонить главврачу. В итоге она сообщила, что звонила, но не дозвонилась, поскольку главврач не брал трубку. При этом Берда считает, что многолетняя дружба между ними закончилась.

Сейчас идеологию притягивает якобы с ней перестал здороваться из-за СВО, из-за её позиции по Украине. Это не так. На самом деле перестал уважать ее за поступок с Гармашом. Дело не в гражданской позиции, дело в человеческой низости. Она публично оскорбила коллегу, моего товарища, за это перестал её уважать, — резюмировал Александр.