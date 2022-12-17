Анна Седокова встала на колени перед Тимуром Родригезом в«Дуэтах»: «Я так возбудилась»

На канале «Россия 1» продолжается музыкальная программа «Дуэты». В шоу звезды российской эстрады до последнего момента не знают, с кем они поют в паре.

Так, в очередном выпуске в одном из номеров на сцене оказались Анна Седокова и Тимур Родригез. Артисты спели песню Рэй Чарльза «Heat the Road Jack». Пара не ожидала увидеть друг друга и устроила из этого театральную постановку. Анна и Тимур даже сели на колени, посмотрели друг на друга, чтобы номер получился очень страстным и правдоподобным, что отметили судьи.

После завершения номера певица призналась, что она ожидала в паре увидеть горячего мужчину, однако даже не представляла себе, что это будет именно Родригез.

«Я так завелась, возбудилась!» — сказала артистка.

Примечательно, знаменитостям настолько понравилось петь дуэтом, что они, вполне возможно, даже запишут совместную песню. Седокова и Родригез недоумевают, как они раньше не додумались до такого творческого союза.