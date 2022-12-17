Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что обручилась в храме со своим избранником Дмитрием

На днях знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова сообщила поклонникам, что она наконец-то встретила мужчину своей мечты, поэтому готовится к свадьбе. Позже стало известно, что избранником скандальной танцовщицы стал некий бизнесмен по имени Дмитрий.

Сейчас выяснилось, что экс-прима Большого театра даже обручилась с возлюбленным в храме.

"В храме не было ни одного человека. Мы за руки взялись и поняли, что больше друг без друга не можем. Вот вам помолвка. Мне штампы в паспорте не нужны. Это самая крутая помолвка, которая может быть", - написала знаменитость.

Предположительно, женихом Насти оказался сотрудник компании, занимающейся производством мяса. Но в беседе со СМИ он не подтвердил свои отношения с балериной.

Несмотря на заявления Волочковой, что она состоит в отношениях с достойным мужчиной и готовится даже юридически узаконить союз, поклонники считают, что она обманывает публику или верит в сказки. Ведь это далеко не первый раз, когда артистка балета говорит о серьезных отношениях.