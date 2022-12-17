Девочка выросла: как сейчас выглядит Алиса из телесериала «Закрытая школа»

Прапорщик медицинской службы Екатерина Иванова и ее коллега, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко рассказали изданию МК о своем участии в
Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли отозвалась на постыдный пост Елизаветы Гырдымовой (известная под сценическим псевдонимом
После прямой линии губернатора Александра Беглова глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев встретился с жителями Адмиралтейского района, которые
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Продюсер Иосиф Пригожин в своем Телеграм-канале рассказал о пикантных подробностях записи первого выпуска телешоу "Звезды сошлись". Этот выпуск вышел
Лера Кудрявцева много лет дружит со всеми звездами российского шоу-бизнеса. В последнее время блондинка резко высказывается в адрес некоторых коллег.
У России возникли проблемы с нехваткой работников ВПК. Об этом пишет издание 19FortyFiv, передает «Военное дело». По мнению западных аналитиков, уже
Недавно российский президент выступал с обращением на совете по национальным проектам. Отмечается, что по содержанию и формату это выступление Путина
Военный эксперт, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в своем канале Телеграм обрисовал ситуацию, сложившуюся на фронтах в зоне СВО, и
На встрече жителей Адмиралтейского района с председателем комитета Смольного по транспорту Валентином Енокаевым обсуждалась наболевшая проблема
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