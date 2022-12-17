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Девочка выросла: как сейчас выглядит Алиса из телесериала «Закрытая школа»

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Девочка выросла: как сейчас выглядит Алиса из телесериала «Закрытая школа»
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Фото из открытых источников

Алина Васильева запомнилась поклонникам телесериала "Закрытая школа" по роли Алисы, лучшей подружки Нади Авдеевой. В то время она активно снималась в кино, несмотря на возраст. Однако актерская карьера девушки вскоре закончилась.

Водить на кастинги Алину родители начали рано. Девочка успела попробовать себя как актриса и модель.  Снималась юная красотка в рекламных роликах Сбербанка, кондиционера для белья Lenor. Также она периодически появлялась на обложках журналов, принимала участие в шоу Первого канала "Большая разница".

В 2009 Васильева снялась в "Танго с ангелом", где ей досталась роль маленькой Кати. Через год она успела поработать сразу в 3-х кинофильмах и одном телесериале. Всего в ее фильмографии восемь проектов.

Несмотря на довольно успешный старт, большой звездой Алине пока что стать не удалось. Последняя картина с ее участием вышла в 2013 году. В настоящее время 19-летняя девушка ведет непубличный образ жизни.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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