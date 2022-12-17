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Две певицы из села в Новосибирской области выступили на передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!»

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Две певицы из села в Новосибирской области выступили на передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!»
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Фото из открытых источников

Две певицы из маленького села Бугриновка (Чистоозерный район, Новосибирская область) стали героинями программы «Привет, Андрей!». Анонс выпуска с участием Надежды Гельфенштейн и Светланы Акулкиной появился в социальных сетях.

Ведущим телешоу является Андрей Малахов. В студии сибирячки спели для него и всех присутствующих композицию про российскую деревню. Выпуск этот покажут на канале «Россия-1» уже в ближайшую субботу, 17 декабря.

Пользователи поинтересовались у жительниц деревни, как они попали на передачу.

Нас нашли через Ютуб по хите, который мы исполнили на программе. Нам написали. Затем начали созваниваться. Так мы попали на съемки. Сказка? Да, для нас настоящая сказка, − написала артистка.

Новосибирцы порадовались за своих землячек. Они отметили, что с нетерпением ждут выступления женщин на ТВ.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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