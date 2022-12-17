Финалист шоу «Голос 60+» Виктор Зорин заявил, что съёмки в шоу не помогли ему продвинуться в карьере

Виктору Зорину из Екатеринбурга 65 лет. В этом году он занял второе место на шоу «Голос 60+». Когда мужчина пел песню «Офицеры», то Елена Ваенга впервые заплакала, а его наставник Игорь Корнелюк почувствовал ностальгию. Кстати, он был единственный, кто повернулся к участнику на этапе слепых прослушиваний. И не пожалел, так как екатеринбуржец сумел пройти в суперфинал. В финальном выпуске он занял второе место.

Сам певец признался, что участие в вокальном телешоу ему не помогло продвинуть карьеру. Зорин рассказал, что съёмки в "Голосе" пока не помогли ему никак как музыканту. Виктор Иванович уверен, что это сразу и не произойдет:

Думаю, буду двигаться дальше, хотя мало кто куда продвинулся после "Голоса 60+". После обычного "Голоса" не очень сильно продвигаются, у нас звезд — как у дурака фантиков, — заявил артист.

Заметим, что в настоящее время пенсионер пишет патриотические композиции и собственную музыку, а также снимает видео. А еще Зорин снимался в проекте «Ты супер!».