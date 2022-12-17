Экс-участница шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь заявила о желании взять ребенка из детского приюта

Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Даша Пынзарь рассказала, что она готова взять ребенка из приюта. Как заявила телезвезда, у нее есть много материнской любви, поэтому и не против ею поделиться с нуждающимися детками. Девушка так ответила на один из вопросов подписчиков.

Напомним, у Дарьи и ее мужа Сергея подрастают двое сыновей. Мальчикам исполнилось 6 и 12 лет. Пара не планирует пока детей, но не исключено, что в будущем они появятся.

«Да, люблю детей, точно бы подарила кому-то заботу. Не представляю, как это, когда отдать материнское тепло некому», — говорит Пынзарь.

Напомним, Дарья родилась в Украине, но затем ее семья переехала в Саратовскую область. Девушку можно часто увидеть на телевидении во многих передачах: к примеру "Москвички" или "Беременные.После".