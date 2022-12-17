Юлия Ефременкова заявила, что не готова обращаться к пластическому хирургу

Юлия Ефременкова, родившая несколько месяцев назад близнецов от Мондезира Свет-Амура, сообщила поклонникам о том, что она пока

что не готова обращаться к пластическому хирургу из-за своего лишнего веса. Вернуть себе прежнюю форму звезда проекта «Дом-2» намерена самостоятельно.

35-летняя светская львица за все время беременности сильно поправилась. Поэтому девушка сразу же после родов начала активно корректировать фигуру при помощи специального массажа. Детей Юлия оставила с отцом, сама же отправилась к одному из проверенных специалистов в Москве.

Ефременкова не скрывает, что она могла бы быстро решить вопрос благодаря хирургическому вмешательству, которое избавило бы от лишних сантиметров в талии. Но делать этого молодая мама не планирует. Она осознает, что эффект от операции будет кратковременным, если она не планирует регулярно заниматься спортом.

35-летняя знаменитость также добавила, что наконец-то смога выстроить режим для детей, поэтому теперь у нее остаются свободные часы на личные дела и себя любимую.