Клава Кока, Тимур Родригез и Эвелина Бледанс танцуют «Уэнсдей» из семейки Аддамс

В ноябре стартовал новый сериал от Netflix «Уэнсдей», который совмещает жанры комедии и ужасов. Люди стали повторять образы исполнительницы главной роли и учиться танцевать так же, как и она.

Сотни тысяч фанатов каждую минуту выкладывают в социальных сетях видео с кавером на танец, который стал вирусным. Правда, не все оригинальную музыку не часто используют. Многие поклонники предпочитают ускоренную версию хита Леди Гаги под названием Bloody Mary.

Ряды танцоров пополнили российские знаменитости. Сейчас проходят съемки новогодних программ, где артисты находятся друг с другом по несколько часов. Некоторые не теряют времени и записывают интересные дуэты. К примеру, Клава Кока и Тимур Родригез, судьи шоу «Танцы. Маска» на НТВ, решили продемонстрировать танец. Поклонники завалили их комплиментами.