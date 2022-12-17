Кушанашвили прокомментировал слухи о разводе Варум и Агутина

Спустя более двух десятков лет слухи о разводе Анжелики Варум с Леонидом Агутиным не на шутку перепугали поклонников. Они увидели в новом сообщение артиста, что якобы он написал о расставании.

Агутин высказался словами из новой песни, которую представил публике вместе с экс-подопечным шоу «Голос» Сашей Ли и молодыми исполнителями из группы «3333».

«Это последний трек о тебе. закрываю между нами дверь, но все равно жду, чтобы ты постучала...», - начал певец.

Все подписчики музыканта решили, что с женой они перестали быть вместе. Отреагировал на сплетни звездный обозреватель и журналист Отар Кушанашвили. Шоумен написал у себя в Телеграме комментарий по этому поводу.

«Лично для меня это будет страшным потрясением и разочарованием, сильнейшими, необоримыми».