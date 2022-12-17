На Украине национальный отбор на конкурс Евровидение-2023 пройдёт в бомбоубежище

На Украине начался национальный отбор на песенный конкурс Евровидение-2023. Жюри и зрители смогут выбрать финалиста, который и представит страну на международном конкурсе в Ливерпуле. Он состоится в мае наступающего года.

За право представлять Украину на международной арене будут бороться около 10-ти исполнителей и музыкальных коллективов. Как сообщают местные СМИ, из-за соображений безопасности нынешний Национальный отбор пройдет в бомбоубежище. Где именно оно находится - неизвестно. Также отмечается, что зрителей во время мероприятия на этот раз не будет.

«Евровидение» — это конкурс эстрадной песни среди участников из стран Европы. В нем участвуют по одному представителю от каждой страны Европейского вещательного союза. После выступления участников наиболее популярная композиция определяется путём голосования, в нем участвуют все выступавшие в финале и полуфинале страны. Конкурс ежегодно проходит, начиная с 1956 года. Он является одним из неспортивных самых популярных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей.