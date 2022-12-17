Николай Басков рассказал о своей коллекции императорского антиквариата в шоу «Дуэты»

В очередном выпуске шоу «Дуэты» Николай Басков рассказал о своей коллекции императорского антиквариата. После выступления Марка Тишмана и Нонны Гришаевой с песней зеркальной стене судьи начали шутить. Сергей Лазарев заверил коллегу, что здесь стена все сможет выдержать.

«А Мария Каллас, к примеру, перед выходом на сцену заказывала сервиз, била тарелки», — пошутил Басков.

Лазарев после этого заинтересовался:

«А ты тоже бьешь свой антиквариат? Нет, у тебя же есть дорогие чашки, из которых не пьешь, а просто смотришь на них, периодически протираешь?».

Николай отшутился, что у него самая большая золотая чаша, тем самым намекнув на сорт чая, который давно рекламировал. А затем сделал серьезное признание:

«Собираю сервиз Николая I, Николая II, Александра III. Я самый большой коллекционер «Капустного» сервиза. Одна ваза стоит в Эрмитаже, а другая есть у меня!».

Это сколько нужно зарабатывать. Не фига себе «Шарманка» приносит денег! - ахнул Лазарев.

«Поэтому пой нормальные песни, а не на-на-на…», - продолжал шутит Басков.