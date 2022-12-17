Откровенные фото польской актрисы Барбары Брыльска, которые в СССР еще никто не видел

В преддверии Нового года многие россияне пересматривают кинофильм "Ирония судьбы". В ленте одну из главных ролей сыграла Барбара Брыльска. Многие зрители не представляют, как выглядела актриса в других киноработах, а также какой она была за пределами съемочной площадки.

Барбара родилась в Польше в 1941 году. Первую роль получила в "Фараоне", когда ей исполнилось 15 лет. В 60-х и 70-х годах в польском кинематографе было больше раскованности, в отличие от СССР. Поэтому Брыльска, обладавшая роскошной фигурой и весьма яркой внешностью, не отказывалась от пикантных сцен.

Эльдар Рязанов заметил актрису благодаря участию в фильме "Анатомия любви". В ленте присутствовали откровенные постельные эпизоды.

В "Иронии судьбы" откровенных сцен нет, ведь они сильно могли усложнить путь фильма на широкие экраны. Впрочем, здесь нашлось место для одного смелого момента. В одном из эпизодов были показаны обнаженные плечи Нади, когда та надевает платье.