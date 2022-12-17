Пользователи Сети не смогли узнать сбажавшего из РФ Максима Виторгана

Режиссер и актер Максим Виторган известен активной гражданской позицией. Он регулярно выступает с критикой российского правительства. В 2022 году артист осудил проведение СВО на Украине. После этого не появлялся длительное время на публике и полностью пропал из социальных сетей. По слухам, экс-супруг Ксении Собчак покинул РФ и уехал в Израиль.

В настоящее время Максим ведет тихий образ жизни. Он по-прежнему не появляется на крупных мероприятиях. Но недавно Виторгана удалось запечатлеть на одном из мероприятий, на котором он был ведущим. Актер облачился в штаны, футболку, пиджак. Но его внешний вид не вызывал у фанатов восхищения.

Пользователи заметили перетянутый живот у режиссера и явно располневшее лицо. Поклонники не узнали артиста, он мало походил на самого себя. И это несмотря на то, что Максим Виторган никогда не отличался спортивным телосложением.