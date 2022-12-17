Продюсер Пудовкин заявил о критическом состоянии у Тамары Гвердцители после похорон матери

Полтора месяца назад в жизни Тамары Гвердцители случилась настоящая трагедия. Она потеряла мать. Звезда находится в критическом состоянии и не может оправиться после смерти своей любимой родительницы.

Продюсер Гвердцители подтвердил «МК», что артистка потеряла смысл жизни и отказывается от каких-либо концертов и выступлений.

Тамара Михайловна находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Говорить о возвращении на сцену не могу. У нее просто катастрофическая и ужасная ситуация. Она не может жить без своей мамы. С Инной Кофман она всегда была неразрывным целым: жила ею, показывала все достижения. Бывает такое, когда дочь и мама не могут жить без друг друга. Этот такой случай.

Сергей Пудовкин добавил, что после похорон Гвердцители некоторое время была в больнице, хотя сейчас уже находится дома.

Состояние человека не зависит от того, где именно находится он физически: дома или больнице. Ей очень плохо, чем помочь, не знаю. Мы вчера разговаривали: она не перестает плакать.

Пудовкин сильно волнуется за Тамару Михайловну и переживает, чтобы та не отправилась вслед за матерью, поскольку видит, что ее сотсояние действительно крайне сложное.



