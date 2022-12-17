Продюсер Пудовкин заявил о критическом состоянии у Тамары Гвердцители после похорон матери

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли отозвалась на постыдный пост Елизаветы Гырдымовой (известная под сценическим псевдонимом
О том, что влияет на ситуацию на фронте, помимо техники и вооружения, рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В своем
Авторы телеграм-канала «Взгляд с Востока» прокомментировали ситуацию, сложившуюся в Петербурге с невозможностью захоронения героя СВО, бойца ЧВК
Певица Вика Цыганова в новом выпуске шоу «Алена, блин!»на Ютуб раскритиковала певца SHAMAN, более известного как Ярослав Дронов. По словам артистки,
Лера Кудрявцева много лет дружит со всеми звездами российского шоу-бизнеса. В последнее время блондинка резко высказывается в адрес некоторых коллег.
Ведущий церемонии вручения знаменитой премии «Золотой граммофон» Вадим Галыгин пошутил над исполнителем Николаем Басковым, который недавно перенес
У России возникли проблемы с нехваткой работников ВПК. Об этом пишет издание 19FortyFiv, передает «Военное дело». По мнению западных аналитиков, уже
Недавно российский президент выступал с обращением на совете по национальным проектам. Отмечается, что по содержанию и формату это выступление Путина
Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на намерения журналистов Financial Times выпустить материал о том, как он якобы нарушает санкции США и ЕС. По
В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили об ориентировочных сроках публичного представления документа с концепцией стратегии РФ на
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