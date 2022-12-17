Проклятие сериала «Моя прекрасная няня»: у еще одной знаменитой актрисы обнаружили рак

Актриса Анастасия Заворотнюк обрела популярность благодаря известному сериалу "Моя прекрасная няня". Поэтому поклонники были шокированы, когда они узнали о тяжелом диагнозе актрисы - раке головного мозга. Но сериал погубил не только одну Заворотнюк.

Для многих фанатов не секрет, на эту роль сперва пробовалась певица Жанна Фриске. Через некоторое время артистка умерла от того недуга, которым сейчас страдает Анастасия. Кроме того, онкология также погубила экранную маму няни Вики Любовь Полищук.

Но выяснилось, что еще одной знаменитой актрисе поставили этот страшный диагноз. Фрэнсин Дрешер, сыгравшая няню в американской версии телесериала "Моя прекрасная няня", длительное время боролась с агрессивным раком матки. Тогда ей было всего 42 года. К счастью, женщине удалось его побороть и болезнь отступила. Сейчас ей 65 лет и она помогает женщинам, у которых обнаружили онкологию.

Заметим, что некоторые поклонники зашептались о проклятии сериала, так как его участников постоянно преследуют несчастья, так называемый "злой рок".







