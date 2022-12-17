Рэпер DAVA опубликовал интимную фотографию с Агатой Муцениеце в своих объятиях

Блогер и рэпер DAVA (настоящее имя Давид Манукян), а также известная актриса Агата Муцениеце опубликовали совместное романтическое фото на своих страницах в социальных сетях.

Бывший парень Ольги Бузовой и бывшая жена Павла Прилучного перед камерой понежились. На чувственном черно-белом кадре Дава находится за спиной у Агаты, нежно касаясь губами щеки.

«Пусть все будет по барабану», — подписали артисты фото.

Фото получилось очень атмосферным и интимным, поэтому интернет-пользователи сразу заподозрили актрису и певца в любовной связи. Оказывается, в сторис Манукян и Муцениеце сообщили о выходе совместной композиции «По барабану», к которой была приурочена публикация столь неоднозначного снимка.

Также рэп-исполнитель показал снимки со съемок видеоклипа. Блогер предложил своей армии подписчиков угадать, когда именно ролик выйдет в свет.