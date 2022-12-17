StarHit: Ксения Собчак раскритиковала слова Дмитрия Певцова о русском духе

В одном из интервью Дмитрий Певцов поразмышлял о силе русских людей и их разнице с жителями иных государств. По словам депутата, граждане РФ умеют дружить, любить и умирать как никто другой.

59-летний актер привел в пример слова из известной повести «Тарас Бульба». Также он отметил территориальное расположение России: в Азии и Европе. Однако Ксения Собчак не согласилась с его мнением.

«Вот так, как умеют наши любить, дружить, умирать — это да, еще и в таком количестве. Как ни печально и как не страшно. Да такого числа святых нет ни в одной стране. Наверное, в этом и есть наша , включая отличие от остального мира», — процитировала журналистка слова Дмитрия в «Кровавой барыне».