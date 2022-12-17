StarHit: Российская ведущая Виктория Боня раскритиковала лицо модели Алены Шишковой

Изменившуюся внешность Алены Шишковой, которая сейчас принимает участие в телепроекте «Наследники и самозванцы», не обсуждает только ленивый. Фанаты искренне переживают за экс-возлюбленную Тимати. Виктория Боня тоже не смогла остаться в стороне. Она уверяет, что хочет помочь модели исправить ошибку косметологов.

В подтверждение своих слов Боня прикрепила фото модели. Кадры с Аленой облетели все паблики. Некоторые считают, что Шишкову просто недолюбливают операторы, поэтому снимают в таких неудачных ракурсах, а некоторые уверены, что она переборщила с процедурами.

Смотрите на фотографии, какие тяжелые щеки у нее, надутый подбородок, тяжелая верхняя губа. Девочки, будьте очень внимательны с уколами гиалуроновой кислотой, со временем они утяжеляют лицо и старят вас преждевременно! — написала Вика.

Красота — это чувство меры! Можно ухаживать, делать себя совершеннее, хотя совершенство не должно переходить в безобразие, когда все лица похожи и не остается индивидуальности. Самое ужасное, что действительно красивые девушки превращаются в «раздутых и тяжелых женщин, — резюмировала ведущая.