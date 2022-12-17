Total black и афрокосички. Первый выход беременной Зепюр Брутян на публику

Пока фанаты продолжает гадать, беременна ли актриса Зепюр Брутян, она появилась на премьере кинофильма «Мажор в Сочи». Это первый выход артистки в интересном положении в свет.

Звездная пара долгое время отмалчивается. Супруги не желают комментировать слухи. Но скрыть беременность 26-летней звезде не получилось. Сперва подписчики заметили округлившийся животик у девушки, а вскоре стало известно о том, что Павел и Зепюр побывали в подмосковной клинике Лапино на приеме у лучшего акушера-гинеколога.

Сегодня будущая мама впервые появилась на публике после разговоров о ее интересном положении. Брутян нарядилась в черный брючный костюм, пышную шевелюру она уложила в афрокосички. Наряд Total black с широким поясом на талии не дал поклонникам разглядеть округлившиеся формы будущей матери.

Напомним, ранее источник из окружения рассказал, что Зепюр находится на четвертом месяце. Прилучный очень внимательно относится к здоровью жены. Он вместе с ней ходит к врачу и не спускает с нее глаз, хотя беременность и протекает легко.