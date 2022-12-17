Уехавшая из РФ в Израиль певица Алла Пугачева планировала посетить концерт SHAMAN

Заслуженная артистка РФ Алла Пугачёва, уехавшая в Израиль, и молодой исполнитель Ярослав Дронов (известный более как Шаман) находятся по разные стороны баррикад. Но было так не всегда.

SHAMAN считают провластным артистом, который поддерживает политический курс страны. О нем говорят как о патриоте, человеке, с которого должно брать пример молодое поколение.

Алла Борисовна в свой черед продемонстрировала оппозиционный настрой. Примадонна раскритиковала российские власти и уехала жить за рубеж. Но в свое время Пугачёва восторгалась творчеством Ярослава.

Дело в том, что в 2013 году артист принимал участие в проекте «Фактор А». Алла Борисовна там находилась в составе жюри. Тогда таланты певца очень сильно впечатлили артистку. Она бурно расхваливала Дронова за исполнение своей песни «Белый снег» и даже грозилась лично посетить его концерт.