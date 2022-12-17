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В центре Петербурга коммунальщики сбрасывали снег с крыши дома на припаркованные автомобили

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В центре Петербурга коммунальщики сбрасывали снег с крыши дома на припаркованные автомобили
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Жительница дома № 20в на набережной Карповки в Петроградском районе Северной столицы пожаловалась на коммунальщиков, сбрасывавших снег при уборке кровли на ее автомобиль, припаркованный возле здания. Об этом сообщает паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Владелица транспортного средства записала на камеру смартфона, как недобросовестные сотрудники управляющей компании нарушают все требования безопасности при проведении такого рода работ. Потенциально опасная территория предварительно не была огорожена, что могло привести к плачевным последствиям.

 

Данный инцидент произошел днем в пятницу, 16 декабря. По словам горожанки, управляющая компания не предупреждала жильцов дома о предстоящей уборке сугробов с крыши. Петербурженка рассказала, что никаких соответствующих объявлений на парадной не было размещено. На опубликованном в Сети видео отчетливо видно, как снег падает на капот и лобовое стекло с характерным громким звуком.

Стоит отметить, что сотрудники управляющей компании помимо прочего не выставили специальное ограждение, что является грубым нарушением правил техники безопасности. К счастью, никто из горожан не пострадал из-за некомпетентности горе-верхолазов. Это далеко не единичный случай пренебрежения петербургскими коммунальщиками соответствующих инструкций при очистке кровель от снега и наледи.

Напомним, минувшей зимой жители Северной столицы часто фиксировали подобные нарушения со стороны работников городских служб, а СМИ неоднократно сообщали о фактах порчи имущества. Однако в администрации губернатора Александра Беглова, судя по всему, не провели работу над ошибками и наступают на те же грабли. На фоне повторения прошлогоднего «снежного коллапса» из-за некачественной уборки снега на улицах городу стоит ждать большого числа судебных исков от автовладельцев и пострадавших вследствие некомпетентности профильных комитетов Смольного горожан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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