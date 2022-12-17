В Свердловской области на фоне частичной мобилизации вырос спрос на заморозку спермы

После объявления в РФ частичной мобилизации семейные пары начали массово замораживать свои яйцеклетки и сперму. В Центре семейной медицины Екатеринбурга говорят, что в какой-то момент даже образовались очереди.

Желающих сдать сперму очень много, хотя донорами становятся не все. Большая часть не проходит отбор. Отметают даже тех, у кого нашли обычную предрасположенность к простудам. Из ста кандидатов набирается не более пять человек.

Стать донорами хотят из желания заработать или альтруистических соображений. Мужчины за донорство получает не более 5 тысяч рублей за одну сдачу. Женщинам заплатят от 60 тысяч рублей. Для них эта процедура сложнее и делается под общим наркозом. Риски тоже есть, поэтому платят больше.

По наблюдениям врачей, пациентки в Свердловской области также выбрали самый популярный типаж. Это высокие голубоглазые блондины и брюнеты.



