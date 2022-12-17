Такой Валентину Будько из «Сватов» вы не видели: внешность 69-летней актрисы вас ошарашит

Комедийный сериал «Сваты» стал очень популярным в РФ. Он понравился зрителям всех возрастов. Колоритные персонажи, отменное чувство юмора вызвали у людей восторг, о чем напрямую говорят выпущенные целых семь сезонов.

Актерский состав многосерийного фильма невозможно представить без Татьяны Кравченко, которая в сериале сыграла Валентину Будько. Несколько десятилетий актриса успешно отработала в московском театре "Ленком". Первую роль артистка получила в 1977 году, дебютировав в ленте "Приезжая". После этого женщина начала регулярно сниматься. Всего в фильмографии Кравченко более сотни проектов.

Однако огромному большинству она запомнилась как бабушка. При этом в молодости Татьяна отличалась лучезарной улыбкой, небесно-голубыми глазами. Стройная и красивая девушка отлично смотрелась в кадре, поэтому с удовольствием примерила сотни амплуа. На самом деле, её коллега по сериалу Федор Добронравов не узнал бы свою экранную жены в юные годы.