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42-летняя российская певица Слава сообщила о разводе с мужем Анатолием Данилицким

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42-летняя российская певица Слава сообщила о разводе с мужем Анатолием Данилицким
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Фото из открытых источников

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) рассталась с мужем - бизнесменом Анатолием Данилицким, которому 70 лет и он на 28 лет старше. Пара была вместе после 20 лет. Об этом сама артистка сообщила в своем личном блоге.

Слава заявила в видеоролике, что она готова к новым знакомствам.

«Еще одна новость под Новый год. Я официально рассталась с Анатолием. О причинах не хочу говорить, не буду, было много всего хорошего. Однако в последние годы было много плохого. Так что теперь красивая и прекрасная я готова к новым отношениям. В следующий год с новыми отношениями. Знакомьте, буду счастлива познакомиться с красивым, богатым, сексуальным, ответственным и заботливым мужчиной, чтобы вкусно пах, был симпатичный, честный и порядочный», — рассказала певица.

К слову, у Славы от Анатолия Данилицкого есть дочь Антонина, которой 24 декабря исполнится 11 лет. Также артистка является матерью 23-летней Александры Морозовой, которая недавно вышла замуж.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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