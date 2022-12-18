Журналист выразил мнение о международном положении Польши

В издании Financial Times опубликована статья, автор которой проанализировал внешнеполитическое положение Польши на текущий момент. Он считает, что в связи с украинским кризисом у польского государства появилась возможность заметно увеличить свою значимость на международной арене и выделил ряд факторов, которые, по его мнению, этому способству.

Автор указал на посредническое значение Польши в плане поставок киевскому режиму. Это государство на западе граничит с Украиной и поэтому через него западные государства проводят в значительной степени свои поставки.

Далее, он отметил, что вооруженные силы Польши приводятся в состояние боевой готовности, чтобы при определенном развитии событий присоединить западные области на Украине.