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Журналист выразил мнение о международном положении Польши

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Журналист выразил мнение о международном положении Польши
В Мире
Фото из открытых источников

В издании Financial Times опубликована статья, автор которой проанализировал внешнеполитическое положение Польши на текущий момент. Он считает, что в связи с украинским кризисом у польского государства появилась возможность заметно увеличить свою значимость на международной арене и выделил ряд факторов, которые, по его мнению, этому способству.

Автор указал на посредническое значение Польши в плане поставок киевскому режиму. Это государство на западе граничит с Украиной и поэтому через него западные государства проводят в значительной степени свои поставки.

Далее, он отметил, что вооруженные силы Польши приводятся в состояние боевой готовности, чтобы при определенном развитии событий присоединить западные области на Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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