Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли отозвалась на постыдный пост Елизаветы Гырдымовой (известная под сценическим псевдонимом
О том, что влияет на ситуацию на фронте, помимо техники и вооружения, рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В своем
Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на намерения журналистов Financial Times выпустить материал о том, как он якобы нарушает санкции США и ЕС. По
Лера Кудрявцева много лет дружит со всеми звездами российского шоу-бизнеса. В последнее время блондинка резко высказывается в адрес некоторых коллег.
На минувшей неделе началось голосование за самого сильного участника 23 сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов». Результаты опроса стали известны
Певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, позволил нецензурную брань в прямом эфире. Свои оскорбления он адресовал президенту России
Недавно российский президент выступал с обращением на совете по национальным проектам. Отмечается, что по содержанию и формату это выступление Путина
Жительница дома № 20в на набережной Карповки в Петроградском районе Северной столицы пожаловалась на коммунальщиков, сбрасывавших снег при уборке
России необходимо срочно начинать зимнее наступление, уверен военный эксперт Евгений Норин. В интервью Украина.ру он заявил, что сейчас ВСУ борется
В администрации российского президента сообщили о проведенных им переговорах с руководителем индийского правительства и некоторых решениях касательно
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