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В Молдавии проведен митинг

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В Молдавии проведен митинг
В Мире
Фото из открытых источников

На западной территории Молдавии в городе Унганы состоялся массовый митинг местных жителей, политических и общественных деятелей. Эта акция была организована партией социалистов молдавского государства. В своем телеграмм-канале политическая организация сообщила, что в демонстрации приняли участие как общественные деятели, депутаты, так и собравшиеся из прилегающих районов жители.

Целью митинга было выражение протеста против внутреннего и внешнего курса правительства Молдавии. Участники демонстрации акцентировали внимание на кризисах в разных сферах, например, экономической, социальной.

«Участники протеста выразили недовольство ухудшением ситуации в стране во всех сферах: экономической, социальной, политической...», – написано в сообщении организаторов митинга.

Ранее занимавший должность президента Молдавии Додое тоже подверг критике политику президента Санду.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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