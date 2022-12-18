В Молдавии проведен митинг

На западной территории Молдавии в городе Унганы состоялся массовый митинг местных жителей, политических и общественных деятелей. Эта акция была организована партией социалистов молдавского государства. В своем телеграмм-канале политическая организация сообщила, что в демонстрации приняли участие как общественные деятели, депутаты, так и собравшиеся из прилегающих районов жители.

Целью митинга было выражение протеста против внутреннего и внешнего курса правительства Молдавии. Участники демонстрации акцентировали внимание на кризисах в разных сферах, например, экономической, социальной.

«Участники протеста выразили недовольство ухудшением ситуации в стране во всех сферах: экономической, социальной, политической...», – написано в сообщении организаторов митинга.

Ранее занимавший должность президента Молдавии Додое тоже подверг критике политику президента Санду.