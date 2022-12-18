Китайские политологи выразили мнение о целях США в украинском кризисе

Журналисты китайского издания The Global Times провели опрос среди экспертов в области международных отношений о политике западных государств по отношению к украинскому кризису. Руководитель института международных исследований высшего учебного заведения Фудань У Синьбо считает, что американские политические власти преследуют три цели: укрепление киевского режима с президентом Зеленским, проведение государствами Европейского союза курса США, ослабление Российской Федерации в разных отношениях.

Другие опрошенные политологи считают, что кризис в ближайшее время будет продолжаться. Работник университета Женьминь Ивэй выразил мнение, что разные политические и экономические силы в США получают прибыли на продолжении кризиса.

«Четыре основные группы в США — группа военных конгломератов, энергетическая группа, финансовая группа и цифровая олигархия — не удовлетворены использованными прибылями и военными дивидендами от конфликта в Украине», – считает он.