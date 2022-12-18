8-летний участник шоу «Голос. Дети» растрогал наставников историей об отправившемся на СВО отце

В Москве проходит отбор участников для шоу Первого канала "Голос.Дети". Одним из конкурсантов во второй отборочный день оказался 8-летний Павел Зилев, который спел хит 2000-х "Районы-кварталы" российской группы "Звери". Мальчик появился перед зрителями в ярком образе с причёской ирокезом на голове.

Помимо запоминающегося сценического образа, очень неординарные манеры исполнения заставили жюри во время слепого отбора пританцовывать в креслах наставников, певицу МакSим пуститься в пляс.

Еще молодой участник поразил присутствующих трогательной визиткой. В ней он рассказал о героическом отце.

"Папа на спецоперации. Желаю, чтобы у мамы больше не болело сердце, я переживаю за папу", – признался ребёнок.

Он сказал, что очень гордится отцом и старается всячески поддерживать родственников в этот нелегкий период и заряжать их своим оптимизмом.