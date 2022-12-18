Агутин подтвердил слухи о разводе с Варум

Леонид Агутин подогрел слухи о расставании с Анжеликой Варум. Все 20 с лишним лет то и дело появлялись сплетни о разводе. Однако звезды при этом всегда оставались вместе. Но в последнее время грядущий разрыве обсуждается намного активнее.

Варум и Агутин давно не живут вместе. Практически постоянно певица находится в США, где живет их дочь Елизавета. Музыкант много работает в Москве. Поговаривают, поначалу они всячески старались поддерживать отношения, но со временем из-за расстояния это становилось сложнее, а их связь постепенно истончилась. Новая песня Леонида окончательно утвердила фанатов в мысли об не только об окончании совместного творчества, но красивой истории любви.

Трек называется «Последний трек». В ней артист поет:

«Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь Но все жду, чтоб ты постучала»

Музыкант не раз говорил, что в своих композициях он отражает личные переживания. Весь альбом Агутина «Декамерон» (песни «На сиреневой луне», «Остров», «Ты вернешься когда-нибудь снова» и многие другие) посвящен супруге, покинувшей его.