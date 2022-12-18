Актер Игорь Петренко был приговорен к 2,5 годам тюрьмы за соучастие в убийстве кредитора

Нередко актера Игоря Петренко можно увидеть в разных сериалах и шоу. Но мало кто из его поклонников заподозрил бы, что артист кино сидел в следственном изоляторе. Там герой провел больше года. Как оказалось, в подростковом возрасте он угодил в неприятный конфликт, который закончился убийством.

Игорю тогда было всего 14 лет. Он вместе со своим хорошим другом подрался с кредитором. Во время драки его товарищ убил человека.

После череды судебных разбирательств Петренко был признан виновным в соучастии. В местах не столь отдаленных актер отсидел два с половиной года.

Но такая неприятная история в жизни не сломала звезду отечественного кинематографа. Петренко закончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, а также после этого сумел построить успешную карьеру. Также Игорь, которому исполнилось 45 лет, обзавелся семьей и является счастливым отцом аж пятерых детей.