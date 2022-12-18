Американская компания Netflix может продлить телесериал «Уэнсдей» на второй сезон в 2023 году

Телесериал «Уэнсдэй» продлят на второй сезон в 2023 году. Об этом сообщили изданию Deadline источники. Сценаристы и продюсеры обсуждают продолжение многосерийного фильма и подбирают необходимые локации. Сложившуюся ситуацию источник назвал необычной.

«Уэнсдэй» выходит на Netflix, производством же будет заниматься Amazon, который выкупил студию MGM за 8,5 млрд долларов. Компании Джеффа Безоса и стримингу нужно решить некоторые вопросы. Как полагают инсайдеры, переговоры должны пройти без проблем.

«Это хороший сигнал сообществу, что Amazon Studios относится к сотрудничеству с конкурентами серьезно и участию в иных проектах», — сказал инсайдер.

Заметим, фильм с Дженной Ортегой перешагнул отметку в 1 млрд часов просмотров. Это третье шоу, которому удалось достичь столь высоких показателей меньше чем за месяц. «Уэнсдэй» даже обогнал легендарного «Монстра» и является вторым по популярности телесериалом Америки после четвертого сезона проекта «Очень странные дела».