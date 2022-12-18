ВИДЕО: Андрей Данилко оскорбил президента России на отборе на «Евровидение-2023»

Отметим, результаты отбора на Украине, который проходил в бомбоубижище без зрителей, уже известны. Музыкальная группа из Тернополя TVORCHI, которая выступила с песней Heart of Steel, представит страну в конкурсе. В составе коллектива выступает темнокожий солист. Ранее музыканты пытались пройти кастинг на «Евровидение». Это было два года назад и тогда они поступились группе Go_A.

Отметим, что «Евровидение-2023» пройдет в мае в британском Ливерпуле.

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