Автор многих хитов Пугачевой Зацепин заявил, что он больше не сотрудничает с певицей

В свое время Александр Зацепин написал музыку для многих хитов Аллы Борисовной Пугачевой. Отчасти такие композиции как «Этот мир», «Волшебник-недоучка», «Куда уходит детство» и другие музыкальные работы композитора помогли Народной артистке стать поистине королевой отечественной эстрады.

Однако после выхода в свет кинофильма «Женщина, которая поет» отношения у Александра Сергеевича и Примадонны сильно испортились. Алла Борисовна прекратила общение с известным композитором.

«Мы с Аллой Борисовной давно не общаемся. Нас не связывает больше ничего, нам не о чем общаться. Она когда-то пела мои песни. Может быть, они прославили ее, я об этом как-то не думал», — признался Александр Сергеевич.

Сейчас Зацепину 96 лет. Он отошел давно от творческой деятельности. По его словам, причина этого – всеобщая коммерциализация российской культуры.