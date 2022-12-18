CT NEWS: Певица Жанна Фриске обязана своим успехом Андрею Губину

Если бы не певец Андрей Губин, неизвестно как могла сложится судьба Жанны Фриске. Артистка, к сожалению, прожила короткую жизнь, однако за это время успела стать одной из самых популярных звезд на российской эстраде. Все это благодаря Андрею Губину.

После ухода из группы "Блестящие" сольная карьера певица поначалу не ладилась. Ее песни "Лечу в темноту" и "Стеклянная любовь" не имели в стране успеха, хотя все изменил случай.

Популярной Жанна проснулась после исполнения песни "Ла-ла-ла", которую ей продал Губин по счастливой случайности. Исполнитель написал эту композицию для себя, однако позже решил продать Филиппу Киркорову. Тот очень легкомысленную песенку не захотел взять, а сингл попал к Фриске. Песня эта стала настоящим хитом и, по большому счету, отправной точкой к славе певицы. Сам Андрей не жалел, что продал сингл. Правда, никакой связи между ними не возникло.

"Вообще мы не дружили с Жанной Фриске, хотя не ругались. Последнее, что о ней помню, как мы летели в Алма-Ату, я спал у нее на коленях", - рассказал Губин в передаче "Сегодня вечером".



