Фигуристка Татьяна Навка рассказала о серьезном заболевании у актера Марата Башарова

Татьяна Навка высказалась Марате Башарове в интервью Надежде Стрелец. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию своего экс-возлюбленного считает очень талантливым человеком. Актер смог бы добиться больших высот, если бы не его серьезное заболевание.

Я уверена, что талант не пропьешь. Он харизматичный человек, мне очень жаль, что болезнь его подкосила и не дает возможность стать тем, кем он мог стать, - сказала она.

Навка прокомментировала и скандальные выходки Башарова. Блогер спросила, как она относится к домашнему насилию, в котором обвиняют артиста.

К сожалению, он страдает алкоголизмом. Когда приходит в это состояние, не может контролировать себя. Это отвратительно, мерзко, ужасно, что он не может с бороться с этим.

Жена Пескова подчеркнула, что на нее никогда никто не поднимал руку, в том числе, Башаров.

Если человек замахнулся хотя бы, от него нужно бежать.

Также фигуристка отметила, что Марат быстро пришел в форму благодаря участию в телешоу "Ледниковый период".

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