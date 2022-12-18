Григорий Лепс вернулся на сцену и впервые высказался после уличной драки в Петербурге

В субботу, 17 декабря, в Москве открылся крупнейший концертный комплекс Live Арена. В числе артистов, торжественно открывавших площадку, был Григорий Лепс. Это второе публичное появление певца после уличной драки в Петербурге, где артист пустился в рукопашную с одним из посетителей бара.

Правда, вскоре скандал был исчерпан. Пострадавший решил забрать заявление после личных извинений исполнителя. После «мировой» Лепс вернулся к концертной деятельности. Он уже выступил на новогоднем проекте «Землян», где на сцене сверкнул разбитыми кулаками.

Ссадины после драки тоже пока что не прошли. Это поклонники Григория заметили во время его выступления на новой арене.

За кулисами Лепс приветливо пообщался с Филиппом Киркоровым. Затем абсолютно спокойно ответил на вопрос телеведущего канала «Муз-тв» Артёма Скоробогатова о сегодняшнем настроении.

Все нормально! Все хорошо! - без эмоций сказал 60-летний артист.







