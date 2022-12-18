Юлия Барановская спровоцировала слухи о романе с дизайнером Игорем Чапуриным

Мать троих детей от известного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская предпочитает скрывать личную жизнь. Но на днях ведущая спровоцировала слухи о новом романе.

Теледива появилась на красной ковровой дорожке фестиваля «ЖАРА» под руку с Игорем Чапуриным. Пара на глазах удивленной публики поцеловалась в губы. Затем артисты совместными снимками поделилась с поклонниками в личном микроблоге.

Радио- и телеведущая таким образом поблагодарила дизайнера за красивое розовое платье. Свое восхищение она сопроводила эмодзи в виде сердечка.

В комментариях некоторые фанаты начали поздравлять звезду с новыми романтическими отношениями. Но большинство подписчиков предположили, что Чапурин и Барановская просто хорошие друзья. Ведь известно, что в настоящее время все свое свободное время Юлия старается посвящать детям, а не громким тусовкам и светским мероприятиям.