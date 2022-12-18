Кого назвали победителем в шоу «Новая битва экстрасенсов» на канале ТНТ

На минувшей неделе началось голосование за самого сильного участника 23 сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов». Результаты опроса стали известны «СтарХиту». Кто стал победителем очередного сезона мистического проекта на ТНТ?

В финал шоу вышли наилучшие участники. Это Ангелина Изосимова, Лина Джебисашвили и Владислав Череватый. За борьбу за синюю руку также должна была принять участие Елена Ивашина, однако ясновидящая покинула проект из-за травмы ноги после падения.

18 декабря 2022 года в 22:00 по московскому времени завершилось голосование. Стало известно имя нового победителя «Битвы экстрасенсов». Это 26-летний чернокнижник Владислав Череватый!

В прошедшем году ясновидящий также участвовал в телешоу и даже дошел до финала. Но тогда молодой человек не сумел победить, он занял второе место. Первое место досталось Максиму Левину.