Король российской эстрады Филипп Киркоров признал певца Сергея Лазарева своим наследником

Филиппа Бедровсовича наградили неофициальным титулом короля российской сцены. Говорят, даже в райдере исполнителя прописано, что он не выйдет на сцену, если не назовут его королем. Его выступления всегда эффектные, костюмы оригинальные, за это публика готова ему многое простить.

Похоже, Киркоров определился, кому достанутся его трон и корона. Как признался певец, который в апреле текущего года отпраздновал свой 55-летний юбилей, он готов передать свои регалии только одному артисту, который, по его мнению, действительно этого заслуживает. Своим преемником эпатажный артист назвал Сергея Лазарева.

"Ну, кому передал я бы трон? Ему. Поэтому корону тоже ему. Все заслуженно", - заявил Киркоров.

Напомним, шоу 39-летнего Сергея Лазарева в последнее время поражают масштабами. Уступает он разве что самому Киркорову, а еще Бузовой. Но на роль принцессы поп-музыки Ольга никогда не претендовала, а стать королем при всем своем желании не сможет.