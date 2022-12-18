Мария Максакова: СССР задолжал Лайме Вайкуле не только невыплаченные гонорары

Лайма Вайкуле не так давно рассказала о том, что в прошлом она содержала Советский Союз. В этом певицу поддержала Мария Максакова, которая встала на сторону Украины.

День за днем оперная дива жестко критикует всех тех, кто встал на сторону РФ и лестно отзывается о защищающих украинцев звезд. В частности, похвал удостоилась Лайма Вайкуле.

«Она права, что содержала СССР. Она не договаривает. Больше скажу, что если посмотреть начальное творчество, то она была, по моему мнению, еще ярче, чем корректировал Советский Союз. Она должна была стать ярчайшей звездой Бродвея. У нее есть потрясающая пластика, красота и работоспособность. У Вайкуле образ Марлен Дитрих, она в советскую эстетику никак не вписывалась. Советский Союз должен ей не только невыплаченные гонорары, а намного больше», — считает Мария.

Отметим, что Лайма сейчас активно гастролирует по Европе. Артистка утверждает, что больше не приедет никогда в Россию. За эти слова она становилась объектом для критики со стороны россиян, которые считают знаменитость предательницей.