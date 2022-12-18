Мигель из проекта Танцы на канале ТНТ рассказал о причинах своего побега из Украины в 2014 году

Страх за жизнь вынудил члена жюри шоу «Танцы» Мигеля в 2014 году бежать из Украины. Об этом он рассказал в интервью Юлии Меньшовой в передаче на YouTube.

По признанию хореографа, он застал начало политического переворота в Киеве и Майдан. Помимо того Мигель рассказал, что ему стало страшно.

«Я бежал оттуда. Я застал Майдан, застал все, что там было. Только самое начало. Мне было страшно. В этот момент, когда на улицах видел нехорошо настроенных людей, понял, что небезопасно находиться там. Были ситуации, когда я сталкивался с ненавистью по поводу того, что был черный. Была одна ситуация, меня спасло то, что в компании молодых людей оказался один из техников, который снимал программу с нами. Он сказал им: "ребят, спокойно, это же Мигель". Тогда все закончилось нормально», — вспоминает танцор.





Мигель добавил, поскольку он жил в Киеве недалеко от главной площади города, четко почувствовал, что в стране начинаются очень тяжелые, необратимые политические изменения.