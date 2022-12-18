Мигель рассказал о конфликте с Аллой Пугачевой и признался, что разочарован работой с певицей

Сергей Шестеперов (он же Мигель) стал популярен благодаря вокальному шоу "Фабрика звезд - 5". Наставником в проекте стала сама Алла Пугачева. Тогда впервые хореограф попробовал себя в качестве певца. Но после завершения шоу артист сосредоточился на работе хореографа.

В то время Сергей сотрудничал с группой "Фабрика". Он ставил модные показы, а также разные театральные представления. Мигель признался, что хорошо был знаком с Аллой Борисовной, он даже принимал участие в съемках ее "Рождественских встреч".

По словам исполнителя, Примадонна вела себя очень высокомерно, нередко позволяла себе непристойное поведения. Однажды между ними произошел конфликт.

"Я сейчас могу сматериться. Я *****, когда все произошло это. Это все стерло. Это же напрямую касалось тех людей, которые были в нашем коллективе", — сказал танцор в интервью Юлии Меньшовой.

Однако тогда артист решил не рассказывать о подробностях произошедшего. От только сообщил, что разочарован работой с Пугачевой.