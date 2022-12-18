Особняк Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь под Москвой был построен на месте свалки

Замок Пугачевой в подмосковной деревни Грязь был построен на месте свалки русским прорабом, а также бригадой с Украины и Беларуси. По словам местных жителей, из-за этого особняк никогда не купят. О продаже особняка стало известно несколько месяцев назад.

Как рассказал местный житель, бригаду использовали на тех же условиях, что и рабов, то есть платили им копейки. Замок был построен на месте свалки. Также зимой в непогоду добраться куда-то очень трудно, что является неблагоприятным фактором.

Скажу откровенно, дом этот они не продадут ни за что. Кому надо такую махину? Помимо 6-ти этажей, внизу есть пару этажей. Строили кое-как. Местных не нанимали, а пригласили парней из Украины и Беларуси. Руководил процессом русский прораб, - признался местный житель.

Один из соседей Примадонны рассказал предысторию постройки дома.

В свое время Максиму поездили по ушам, что на этом месте якобы жил барин. Он купился на байку. На самом деле, жил барин там, где мой дом сейчас стоит. На месте замка тогда была помойка. Это говорила женщина, которая работала у барина. Она умерла еще в 1987 году, - говорит сосед Пугачевой.