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Поклонники восхитились красотой повзрослевшей Женьки из сериала «Сваты»

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Поклонники восхитились красотой повзрослевшей Женьки из сериала «Сваты»
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Фото из открытых источников

София Стеценко стала популярной артисткой в стране уже в 6 лет. Девочка исполнила роль Жени Ковалевой в популярном сериале «Сваты». Она полюбилась не только всем коллегам, но и зрителям.

Пришла молодая актриса на замену другой юной артистки. В столь раннем возрасте София продемонстрировала сильный характер,  а также и стремление стать профессионалом. Она достойно держалась на площадке, не жаловалась на жесткий график. Иногда юной девочке приходилось играть с семи утра до полуночи, но она справлялась с поставленной задачей.

Снявшись в нескольких сезонах сериала, Стеценко, безусловно, проложила путь для успешной актерской карьеры. Сегодня девушка не принимает участие в съемках картин, она занимается в театре ГИТИС.

Повзрослевшая актриса вызывает восхищение у поклонников. Они настоятельно советуют вернуться в кинематограф, ведь артистка стала настоящей красоткой.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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