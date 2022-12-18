Поклонники восхитились красотой повзрослевшей Женьки из сериала «Сваты»

София Стеценко стала популярной артисткой в стране уже в 6 лет. Девочка исполнила роль Жени Ковалевой в популярном сериале «Сваты». Она полюбилась не только всем коллегам, но и зрителям.

Пришла молодая актриса на замену другой юной артистки. В столь раннем возрасте София продемонстрировала сильный характер, а также и стремление стать профессионалом. Она достойно держалась на площадке, не жаловалась на жесткий график. Иногда юной девочке приходилось играть с семи утра до полуночи, но она справлялась с поставленной задачей.

Снявшись в нескольких сезонах сериала, Стеценко, безусловно, проложила путь для успешной актерской карьеры. Сегодня девушка не принимает участие в съемках картин, она занимается в театре ГИТИС.

Повзрослевшая актриса вызывает восхищение у поклонников. Они настоятельно советуют вернуться в кинематограф, ведь артистка стала настоящей красоткой.