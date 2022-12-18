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Психолог Розенберг рассказала об ошибках Бузовой и Пермяковой в выборе мужчин

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Психолог Розенберг рассказала об ошибках Бузовой и Пермяковой в выборе мужчин
Знаменитости
Фото из открытых источников

О том, почему знаменитости притягивают «не тех» избранников, рассказала психолог проекта «Новые пацанки» Любовью Розенберг. Например, Светлана Пермякова в отношениях не раз обжигалась. Актрисе интересно с молодежью, но она знает, что такие отношения обречены на провал. Почему же тога наступает на те же грабли, рассказывает специалист.

Если говорить о ролевой позиции в отношениях, она может быть слепком с родительских отношений, где главой была мама или напротив, был очень жесткий отец, которого Света боялась. В первом случае полностью повторяет семейный сценарий, а во втором — это всего лишь страх быть похожей на свою маму и стать жертвой. Часто мы накладываем на партнеров проекции, хотим при их помощи удовлетворить детские потребности. Пока эту проблему не осознать и не проработать, возможность повторения сценария велика.

По мнению Любови Розенберг, Ольга Бузова подсознательно выбирает неверных и ненадежных мужчин. Если посмотреть на амбициозность и целеустремленность певицы, то можно предположить, что эта «измена» взаимна.

Ольга изменяет мужчине с карьерой, то есть она замужем за работой. Он ищет компенсации в объятьях иной женщины. На первом этапе отношений — это слияния, конфлюенции. В паре кажется все хорошо, однако как только намечается дистанцирование, сразу же видна пропасть между людьми, где один партнер чувствует себя одиноким и менее успешным, а ведущая не видит требуемых тепла и поддержки, - говорит психолог.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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